أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات التعليمية، تطالب بأن يقوم موجه عام رياض الأطفال بالمديرية بتوزيع دليل معلمة الروضة لتقييم طفل الروضة على جميع الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية، والتأكد من توزيعها على جميع معلمات رياض الأطفال.

وذكر الخطاب أن هذا الأمر جاء استكمالا لتفعيل منظومة المنهج الجديد لرياض الأطفال التابع لنظام التعليم الجديد.

وجاء في التقييم -الذي أرسلته الوزارة للمديريات- أن يتم تقييم التلاميذ باستخدام 4 عبارات، وهي: «أقل من التوقعات» ويرمز لها باللون الأحمر، و«يلبي التوقعات أحيانا» ويرمز له باللون الأصفر، و«يلبي التوقعات» ويرمز له باللون الأخضر الفاتح، و«يفوق التوقعات» ويرمز له باللون الأزرق.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مرحلة رياض الأطفال باستمرار الدراسة حتى 24 يناير الجاري، وضرورة عدم إجراء أي امتحانات لهذه المرحلة والصف الأول الابتدائي والذي يطبق عليهم النظام الجديد للتعليم.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد للتعليم ليس به امتحانات في الصفوف الأربعة الأولى، مؤكدة على ضرورة عدم إجراء أي امتحانات والاكتفاء فقط بالتقييمات لجميع التلاميذ.