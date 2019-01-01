تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الواحدة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاث مواجهات قوية يفتتحها إيفرتون مع ليستر سيتي في الثانية والنصف ظهرًا، فيما يستضيف أرسنال فريق فولهام في الخامسة مساءً، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة كارديف سيتي مع توتنهام في السابعة والنصف.

ففي واحدة من أهم مباريات اليوم، يأمل أرسنال الذي أصبح يتخلف بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، في استعادة توازنه سريعا حين يلاقي فولهام، على ملعب الإمارات،بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام ليفربول بخماسية مقابل هدف وحيد.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط أمام مانشستر يونايتد القادم بقوة بعد تولي النرويجي سولسكاير الغدارة الفنية للفريق، فيما يحتل فولهام المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة وبفارق 4 نقاط عن هدرسفيلد متذيل الترتيب.

ثاني مباريات اليوم أهمية، تنطلق في السابعة والنصف مساءً، عندما يحل توتنهام ضيفًا ثقيلًا على كارديف سيتي، على ملعب كارديف سيتي.

ويسعى توتنهام لتعويض خسارته المفاجأة في الجولة الأخيرة، والتي مُني بها الفريق أمام وولفرهامبتون بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، للإقتراب أكثر من القمة، حيث يحت الفريق المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن السيتي الوصيف، وبفارق 9 نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب.

وتستأنف مباريات الجولة يوم الأربعاء بمواجهة واتفورد مع مضيفه بورنموث وتشيلسي مع ساوثهامبتون وبرايتون مع وست هام يونايتد ووولفرهامبتون مع كريستال بالاس وبيرنلي مع هيديرسفيلد.

فيما تختم الجولة مساء الخميس بقمة كبيرة تجمع ليفربول المتصدر بوصيف وحامل لقب النسخة الماضية مانشستر سيتي.