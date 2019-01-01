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مقتل أكثر من 300 شخص في حوادث سير بتايلاند خلال احتفالات العام الجديد

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 10:13 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 10:13 ص

لقي إجمالي 314 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 2800 في حوادث سير في تايلاند منذ 27 ديسمبر، وفقا لإدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها.

وفي ليلة رأس السنة وحدها، لقى 72 شخصا حتفهم وأصيب نحو 600 شخص في أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته الإدارة اليوم الثلاثاء.

وتم تحديد فترة المراقبة لمدة سبعة أيام، المعروفة محليا باسم "الأيام السبعة الخطرة"، والتي تستمر حتى غد الأربعاء هذا العام، بهدف مراقبة والحد من دموية حوادث السير التي تكون مرتفعة خلال عطلة بداية العام الجديد سنويا.

وفي العام الماضي، لقي 423 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من أربعة آلاف آخرين في الفترة نفسها.

وتمثل قيادة المركبات تحت تأثير الكحوليات السبب الرئيسي في معظم الحوادث ، حيث تقف وراء 40% تقريبا من الحوادث ، والتي يتعلق معظمها بالدراجات النارية.

وتأتي الطرق في تايلاند في الترتيب التاسع بين أكثر الطرق دموية في العالم وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية بهذا الشأن ،والذي نشر في ديسمبر. وكان قد تم تصنيف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على أنها ثاني أخطر بلد في الترتيب السابق في عام 2015 .


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