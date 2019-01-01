الإنتاج الحربي: تعميم الصنابير الموفرة للمياه على المناطق كثيفة الاستهلاك

قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن تجربة القطع الموفرة على صنابير مسجد السيدة نفيسة أثبتت نجاحها، موضحًا أن هذا القطع أنتجت ربع كمية المياه التي كانت تضخها الصنابير قبل التركب.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، في تصريح لفضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أنه حينما عرضت هذه الفكرة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعميمها على كل المساجد والمستشفيات والمدارس والجامعات وكل المناطق كثيفة استخدام المياه.

ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريح للفضائية ذاتها، أن الوزارة أعلنت منذ عامين ونصف عن استراتيجية تهدف إلى تنقية المياه، وترشيد الاستهلاك، وتحسين نوعية المياه من خلال محطات معالجات الصرف الصحي، وجاري العمل على تنفيذها.

وقيم اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، تجربة القطع الموفرة على صنابير مسجد السيدة نفيسة، بصحبة كلا من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.