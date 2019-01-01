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حسن يوسف: بزوغ نجم صلاح أكثر ما أسعدني في 2018.. واعتبره ابني

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 4:09 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 4:09 ص

كشف الفنان حسن يوسف، عن أكثر ما أسعده خلال عام 2018 المنصرم، قائلًا: «الحاجة اللي أسعدتني بزوغ نجم محمد صلاح، لأنه مثل أعلى للشباب، ورفع رأس مصر والكرة العربية عاليًا».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «أحلى النجوم»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، أنه يتابع نجم ليفربول ويحبه كثيرًا كابنه تمامًا، معقبًا: «أنا ابني كان بيلعب في إنجلترا، لكن أصيب برباط صليبي مرتين ورا بعض، فرجع لشغله».

وتابع: «محمد صلاح الحقيقة أسعدنا كلنا في 2018 خاصة أنه وصلنا لكأس العالم»، مستطردًا أنه كان يلعب الكرة في نادي الزمالك، قبل أن يتجه لمجال التمثيل، وهو ما لم يكن مخططًا له.


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