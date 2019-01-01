الوزراء: تطوير طريق «المريوطية الهرم» بشكل سريع لأهميته في حركة السياحة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وجه بتطوير طريق المريوطية الهرم، ورفع كفاءته لأهميته للحركة السياحية، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس له علاقة مباشرة بالحادث الإرهابي الذي شهده الطريق مؤخرًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مشروع تطوير الطريق معروض على مجلس الوزراء، منذ فترة بناء على طلبات تقدم بها العاملين بمجال السياحة، نظرًا لكونه الطريق المؤدي لآثار منطقة الجيزة.

وأشار إلى تفقد «مدبولي»، للطريق اليوم الثلاثاء، وقرر الاجتماع مع محافظ الجيزة، من أجل إنهاء عمليات التطوير في أقرب فرصة، والاتفاق مع الشركات التي ستتولى هذه العملية على ضغط المدة الزمنية لتطويره، موضحًا أن التطوير يتضمن رفع كفاءة الطريق وإنارته وإعادة تخطيطه بطريقة أفضل على غرار الطرق الحديثة التي نفذت في مصر، ولتمهيده لقيادة أفضل من قبل سائقي السيارات.

يذكر أن طريق المريوطية الهرم، كان قد شهد يوم الجمعة الماضية، حادثًا إرهابيًا باستهداف أتوبيس يقل سياحًا فيتناميين بقنبلة بدائية، ما أدى إلى مقتل 3 سياح والمرشد المصري.