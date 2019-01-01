لندن تحتفل بالعام الجديد مع التركيز على مواطني الاتحاد الأوروبي

تجمع أكثر من 100 ألف شخص في منطقة "تيمز" بوسط لندن للاحتفال باستقبال العام الجديد بأكبر عرض للألعاب النارية في أوروبا.

وركز عمدة لندن، صادق خان، في تهنئته بالعام الجديد على مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في العاصمة البريطانية.

وتم النطق بكلمتي "لندن مفتوحة" بسبع لغات مع انطلاق الألعاب النارية.

وقال خان عبر فيسبوك في وقت سابق: "من خلال الإشادة بعلاقتنا الوثيقة مع أوروبا لدى استقبالنا العام الجديد الليلة، سنظهر للعالم مرة أخرى أن لندن ستكون مفتوحة دائما".

كما دقت أجراس برج ساعة "بيج بن" في وستمنستر، التي تم إسكاتها لأكثر من عام عدا في المناسبات الخاصة بسبب أعمال التجديد الموسعة، مع الاحتفال باستقبال عام 2019.

وفي غضون ذلك، وفي أدنبره احتفل عشرات الآلاف من الأشخاص بحفل أحياه فريق الروك "فرانز فرديناند".