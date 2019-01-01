الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية حاسمة لمستقبل أفغانستان

رحبت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، بإعلان السلطات الانتخابية الأفغانية عن الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يوليو 2019، مؤكدة أن "الانتخابات الرئاسية حاسمة لمستقبل أفغانستان، وأن سوء إدارتها سيكون غير مقبول".

وأفاد مركز أنباء الأمم المتحدة، الاثنين، بأن المنظمة الأممية حثت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان على نشر الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات، وتوفير تحديثات عامة منتظمة طوال العملية.

كما حثت الأمم المتحدة اللجنة الانتخابية المستقلة ولجنة التنسيق الأوروبية على اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، والتركيز بشكل مكثف في الأشهر المقبلة على الانتهاء من مجموعة كاملة من الإصلاحات الواقعية والأولوية.

وأكدت الأمم المتحدة أنها ستواصل التنسيق لمساعدة المجتمع الدولي لدعم المؤسسات الانتخابية الأفغانية في إجراء انتخابات موثوقة وشفافة ومقبولة، وستواصل مساعدتها وتعزز دورها الاستشاري للجنة الانتخابية المستقلة، على النحو المطلوب.

وشددت الأمم المتحدة على أن جميع أصحاب المصلحة لديهم مسؤولية عن مصداقية وشرعية عملية الانتخابات، قائلة "لا يحق لأحد أن يعطل العملية الانتخابية واستقرار البلد من خلال التحريض أو التهديد".