كشف المطرب علي الهلباوي عن طبيعة علاقته بجمهوره، قائلًا إنه يحب أن يبحث عنه الجمهور، لا أن يسعى هو وراءه، معقبًا: «أحب إن الودان هي اللي تدور عليا، مش أنا اللي أنط في ودان الجمهور».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، أنه إذا غنى أغنية لمطرب آخر، فإنه يسعى كي لا يلبس شخصية هذا المطرب، بتأدية الأغنية بالأداء ذاته.

وتابع: «بحط العُرب بتاعتي، وبراعي صوتي أنا، مش صوت المطرب»، مؤكدًا على ضرورة أن يكون للمطرب شخصيته المستقلة في الأداء والغناء.

وأوضح أن هذه الشخصية المستقلة لن تتأتى سوى بالإطلاع على الثقافة السمعية في العالم بدءًا من مقرئي القرآن وحتى مغنيي الروك والراب، متابعًا: «أنا ضد اللي بيقلدوا».