كشف الفنان هاني شاكر عن سر الطبيعة الرومانسية في أغانيه، قائلًا إن هذا الأمر يعود إلى طبيعة المدرسة الموسيقية التي تعلم منها الغناء، والتي ينتمي إليها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الاثنين، أنه رومانسي منذ طفولته، معقبًا: «طول عمري كده، وطول عمري مبعملش مشاكل، ومتخانقتش ولا مرة في حياتي، لأني مبحبش أحط نفسي في المواقف دي».

وأوضح أن صوته الرومانسي جلب له الكثير من المعجبات في فترة شبابه، مستطردًا: «كنت بحضر ماجستير، وبروح مدارس بنات أدرس هناك، لكن الوزارة منعتني، لأن الدنيا كانت بتتقلب لما بروح، قالولي بلاش العملي ليك أنت».

وذكر أن زوجته تتعامل بعقلانية بشأن علاقته بمعجباته، لأنه لا يخرج عن النص في هذا العلاقة، معقبًا: «لو معجبة باستني عادي، هي عاقلة جدًا وعارفة إن علاقة الحب مع جمهوري مش علاقة خاصة، والحمد لله إنها كده لأني مبحبش الخنقة، وهي واحدة من معجباتي أساسًا».