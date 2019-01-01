ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات العام

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية ارتفاعا ملموسا في ختام تعاملات أخر أيام تداول العام الحالي، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية كلها بعد أداء متباين يوم الجمعة الماضي.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية بمقدار 06ر265 نقطة أي بنسبة 2ر1% تقريبا إلى 46ر23327 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا اليوم بمقدار 76ر50 نقطة أي بحوالي 8ر0% إلى 28ر6635 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بمقدار 11ر21 نقطة أي بنسبة 9ر0% إلى 85ر2506 نقطة.

في الوقت نفسه فإن المؤشرات الرئيسية أنهت العام بتراجع كبير عن مستواها في بداية العام، على خلفية التراجع الحاد لها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفقد مؤشر ناسداك 9ر3% من قيمته، في حين فقد مؤشر "داو جونز" 6ر5% ومؤشر "ستاندرد أند بورز 500" 2ر6% من قيمته خلال العام المنتهي أمس.

جاء ارتفع المؤشرات اليوم كنتيجة جزئية لاتجاه صناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات الاستثمارية نحو تحسين أدائها خلال العام. كما تحسن مزاج المستثمرين في البورصة بفضل تصريحات الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني "شي جين بينج" الإيجابية بشأن المحادثات التجارية بين بلديهما.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس إنه أجرى "مكالمة طويلة وجيدة للغاية" مع الرئيس الصيني.

ورغم تفاؤل ترامب بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المتعاملين في البورصة يبدون قدرا من الحذر والتشكك، حيث مازال المستثمرون مترددون في القيام بالمزيد من التحركات في ظل استمرار الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية على خلفية الفشل في تمرير موازنة العام المالي الأمريكي.