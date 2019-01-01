زار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء محمد جاد، مدير أمن السويس اليوم الإثنين، عددا من الكنائس في مختلف أنحاء المحافظة؛ لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، وبدأ محافظ السويس ومرافقيه جولتهم بزيارة كنيسة مارجرجس بقرية جنيفة بحي الجناين.

رافق المحافظ في تقديم التنهئة كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب طارق متولي عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية والجمعيات الاهلية ورؤساء الاحياء وعدد كبير من أبناء السويس.

كما تققد المحافظ كنسية مارجرجس بمدينة الصباح بحى فيصل لتقديم التهنئة للانبا بموا أسقف محافظة السويس وقيادات وراعى الكنسية والحاضرين قداس رأس السنة .

وأكد اللواء عبد المجيد صقر ، أن الوحدة الوطنية قوية في مصر، ولا يوجد فرق بين مسلم أو مسيحي على مر العصور، مشيرا إلى أن "هذا الجمع الكبير الذي نراه اليوم ممثلا لجميع فئات الشعب السويسي مسلمين ومسيحيين، فكلنا أبناء مصر".

ونقل محافظ السويس تهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواطني السويس بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، متمنيا أن يسود الحب والود والتعاون والتكاتف كل المصريين، مؤكدا علي التنسيق المستمر بين الجيش الثالث ومديرية أمن السويس، جعلنا نشعر بالأمن والأمان والاستقرار.