نتنياهو: لن أستقيل من منصبي إذا واجهت اتهامات بالفساد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين، إنه لن يستقيل من منصبه إذا قبل النائب العام توصية الشرطة بتوجيه اتهام له في مزاعم فساد.

وكان نتنياهو أعلن في 24 ديسمبر الدعوة لانتخابات مبكرة خلال أقل من أربعة أشهر متوجها للناخبين مباشرة للحصول على تفويض سياسي جديد قد يساعده في النجاة من الاتهامات.

ويواجه نتنياهو مزاعم فساد في ثلاث قضايا، وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وإذا قرر النائب العام الاستجابة لتوصية الشرطة فإنه سيعلن عن الاتهامات قبل إجراء جلسة استماع على أن يرفع بعدها لائحة التهم إلى هيئة محكمة.

وعندما سئل نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو حيث سيقوم بزيارة للبرازيل هل سيخرج من السباق الانتخابي إذا حدث ذلك فقال ”لا أنوي الاستقالة“.

وقال نتنياهو ”وفقا للقانون، رئيس الوزراء غير ملزم بالاستقالة خلال عملية الاستجواب، جلسة الاستماع لن تنتهي حتى سماع أقوالي“.

وأضاف ”تخيل ما قد يحدث إذا جرى خلع رئيس وزراء قبل انتهاء عملية الاستماع ثم قرروا بعدها غلق القضية، هذا عبث وضربة مروعة للديمقراطية“.

وكان من المتوقع توجيه الاتهام خلال أسابيع لكن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن النائب العام قد يفضل إرجاء توجيه أي اتهامات خشية أن تؤثر على نتيجة التصويت.

وقالت وزارة العدل إن العمل في هذه القضايا سيستمر ”مستقلا عن أي أحداث سياسية“.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب ليكود اليميني المنتمي له نتنياهو سيفوز بسهولة في انتخابات التاسع من أبريل والتي كانت مقررة في الأصل في نوفمبر تشرين.

ويقوم نتنياهو بزيارة للبرازيل لحضور مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو التي تجرى الثلاثاء، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل.