الثلاثاء 1 يناير 2019 1:41 ص القاهرة القاهرة 13.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

الخارجية: نبذل كل الجهد للإفراج عن الصيادين المحتجزين في إيران

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 1:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 1:25 ص

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة علمت بشأن احتجاز بعض الصيادين المصريين في طهران من قبل السلطات الإيرانية، مؤكدًا أنه يتم متابعة القضية على مدار الساعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، أمس الاثنين، أنه «اتضح احتجازهم بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية، ويبدو أنه تم الجنوح بمركب الصيد وهي مسجلة سعوديًا، بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي».

وتابع متحدث «الخارجية»، أنه جاري متابعة القضية مع السلطات الإيرانية المعنية والتأكد من سلامة الصيادين، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كل الجهد للإفراج عنهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك