الخارجية: نبذل كل الجهد للإفراج عن الصيادين المحتجزين في إيران

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة علمت بشأن احتجاز بعض الصيادين المصريين في طهران من قبل السلطات الإيرانية، مؤكدًا أنه يتم متابعة القضية على مدار الساعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، أمس الاثنين، أنه «اتضح احتجازهم بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية، ويبدو أنه تم الجنوح بمركب الصيد وهي مسجلة سعوديًا، بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي».

وتابع متحدث «الخارجية»، أنه جاري متابعة القضية مع السلطات الإيرانية المعنية والتأكد من سلامة الصيادين، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كل الجهد للإفراج عنهم.