مهرجان الساقية للأفلام القصيرة يتلقى الأعمال المشاركة فى دورته الـ16

أعلنت إدارة مهرجان ساقية الصاوى للأفلام الروائية القصيرة، بدء تسلم الأعمال الراغبة فى المشاركة بالدورة الـ16 للمهرجان، وتستمر فى تلقى الأفلام حتى العاشر من مارس المقبل.

ووضعت إدارة المهرجان شروطا للأفلام الراغبة فى المشاركة، وهى ألا يكون العمل المقدم سبقت مشاركته فى مهرجانات الساقية السابقة، وأن تكون الأعمال إنتاج عامى «2018 و2019»، ولا تزيد مدة الفيلم على 45 دقيقة.

وكشفت إدارة المهرجان قيمة جوائز الدورة الـ16، وهى جائزة الساقية الذهبية وقيمتها 3 آلاف جنيه ودرع وشهادة تقدير يحصل عليها مخرجو الأفلام، والفضية وقيمتها ألفا جنيه، والبرونزية ألف جنيه، بالإضافة لجوائز لجنة تحكيم المهرجان وقيمتها 500 جنيه وشهادة تقدير تمنح لأفضل ممثل وممثلة ومونتاج وتصوير وأفضل سيناريو وحوار.