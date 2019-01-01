باخ : اللجنة الأولمبية الدولية تتمتع باستقرار هائل في الأوقات الصعبة

قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ، في رسالة نشرت اليوم الثلاثاء بمناسبة بدء العام الجديد ، إن اللجنة الأولمبية الدولية تتمتع بحالة رائعة من الاستقرار في الأوقات الصعبة ويمكنها التطلع للمستقبل بثقة.

وأشار باخ إلى أن دورات الألعاب الأولمبية الصيفية جرى منح حق استضافتها حتى نسخة 2028 التي تقام في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الاهتمام كبير الآن بحق استضافة دورتي الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2030 والصيفية عام 2032 وأن الرعاة البارزين والشبكات الإعلامية وقعت عقودا طويلة الأمد مع اللجنة الأولمبية الدولية بعضها يمتد حتى 2032 .

وقال باخ ، في الرسالة التي نشرت على موقع اللجنة الأولمبية الدولية بالانترنت ، : "في عالمنا الهش المفعم بالشك والمواجهة ، تتمتع اللجنة الأولمبية الدولية باستقرار هائل في مواجهة كل النزاعات".

وأضاف : "في هذه الأوقات المضطربة ، دورات الألعاب الأولمبية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت سابق من أجل تجميع العالم كله في منافسة سلمية".

وأشاد باخ بمنظمي دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020) قائلا : "لم أر من قبل مدينة أولمبية مستعدة مثل طوكيو".

رغم ابتعاد العديد من المدن المرشحة ، أعرب باخ عن ثقته بأن اللجنة الأولمبية الدولية ستختار مضيفا جيدا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في 2026 .

وتختار اللجنة المدينة المضيفة لأولمبياد 2026 في يونيو المقبل حيث تتنافس العاصمة السويدية ستوكهولم مع ملف مشترك بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيدزو الإيطاليتين على حق الاستضافة.