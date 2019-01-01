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قرينة الرئيس تهنئ المصريين بالعام الجديد

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 1:12 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 1:12 ص

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصريين بالعام الجديد 2019.

وقالت قرينة السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الاثنين، «كل عام والشعب المصري والعالم أجمع بخير وسلام».


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