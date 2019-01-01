متظاهرون يقتحمون حفل رئيسة تايوان للعام الجديد

اقتحم متظاهرون تايوانيون يطالبون بإصلاحات ضريبية اليوم /الثلاثاء/ حفلا بمناسبة العام الجديد تحضره الرئيسة "تساي إنج ون"، حيث تمكن المئات من المتظاهرين من التسلل إلى الحفل التقليدي لرفع العلم أمام القصر الرئاسي بحضور الرئيسة.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية اليوم أن الحركة التايوانية نشأت من نزاع بين سلطات الضرائب ومنظمة (تاي.جي.مين.) الدينية التي تم اعتقال زعيمها ومحاكمته بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي عام 1996.

وكان آلاف المواطنين في تايوان شاركوا في مظاهرة احتجاجية - في 27 ديسمبر الماضي - للمطالبة بخفض الضرائب والتسوية العادلة للنزاعات الضريبية رددوا هتافات وأطلقوا الصافرات أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة /تايبيه/، وحملوا لافتات تتهم سياسات تحصيل الضرائب بانها "غير شرعية".

يشار إلى أن متوسط الدخل الشهري في تايوان يبلغ نحو 1.364 دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 دولارا في يناير الجاري، فيما كانت رئيسة البلاد تساي إنج-ون قد تعهدت خلال حملتها الانتخابية بالعمل على رفع الأجور وتحسين الرعاية الاجتماعية للشباب.