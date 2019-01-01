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كوريا الجنوبية: خطاب كيم يشير إلى تطلع بيونج يانج إلى تطوير علاقاتها مع سول وواشنطن

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 2:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 2:46 م

رحب المكتب الرئاسي في سول بخطاب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون الذي ألقاه بمناسبة العام الجديد، حيث رأى أنه يشير إلى تطلعات بلاده إلى النهوض بالعلاقات بين الكوريتين، وتحقيق تقدم على صعيد العلاقات الكورية الشمالية والأمريكية.

وجاء ترحيب الرئاسة الكورية الجنوبية، على لسان المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كيم إي-جيوم، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي، إنه يتوقع أن يعمل الزعيم كيم – في إطار سعيه إلى النهوض بعلاقات بلاده مع سول وواشنطن - في العام المقبل، على حل قضايا شبه الجزيرة الكورية بشكل إيجابي وبصورة سلسة.


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