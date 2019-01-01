بدء تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى من «دار مصر» للفائزين بها

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يبدأ اليوم الثلاثاء، تسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، بمنطقة القرنفل بالمدينة.