الثلاثاء 1 يناير 2019 7:53 ص القاهرة القاهرة 11.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

بدء تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى من «دار مصر» للفائزين بها

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 6:18 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 6:18 ص

يبدأ اليوم الثلاثاء، تسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، بمنطقة القرنفل بالمدينة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك