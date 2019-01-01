ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 15 قتيلًا و20 مفقودًا

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في إحدى قرى جزيرة "جاوة" الإندونيسية إلى 15 شخصًا، حيث تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 6 جثث إضافية دفنوا تحت أطنان من الطين، فضلًا عن فقدان 20 شخصا آخرين.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الانهيارات الأرضية التي سقطت من التلال المحيطة أمس دفنت 30 منزلا في قرية "سيرناريسمي" بمقاطعة "سوكابومي" غربي جزيرة "جاوة".

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو إن 60 شخصًا فقدوا منازلهم واضطروا للانتقال إلى ملاجئ مؤقتة، مضيفًا أن نقص المعدات وسوء أحوال الطقس والأجواء المعتمة تعيق جهود الإنقاذ لأولئك الذين ما زالوا مفقودين ويخشى وفاتهم.

يذكر أن الأمطار الموسمية والمد العالي اللذين حدثا مؤخرًا، تسببا في حدوث عشرات الانهيارات الأرضية وفيضانات عارمة في أنحاء مختلفة بإندونيسيا، التي تتكون من 17 ألف جزيرة حيث يسكن ملايين الأشخاص في مناطق جبلية أو بالقرب من السهول الخصبة القريبة من الأنهار.