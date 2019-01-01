موقع «نتفليكس» يحذف حلقة من برنامج كوميدي في السعودية

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ذكرت تقارير صحفية أن موقع بث عروض الفيديو والأفلام عبر الإنترنت "نتفليكس" حذف الحلقة الثانية من البرنامج الكوميدي "دليل الوطنية السريع مع حسن منهاج" التي تتضمن انتقادات للمملكة العربية السعودية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "نتفليكس" حذف الحلقة الأسبوع الماضي بعد إعلان هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية أن الحلقة تنتهك قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية السعودي.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن "نتفليكس" القول إنها حذفت الحلقة التزاما بالقانون السعودي، في حين لم ترد هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية على طلب "فاينانشال تايمز" التعليق.

كانت الحلقة المحذوفة تركز على السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية مطلع أكتوبر الماضي، وتضمنت الحلقة انتقادات لدور السعودية في الحرب اليمنية.