تايوان تتهم الصين باستغلال نظامها الديمقراطي للتدخل في شؤونها

اتهمت رئيسة تايوان تساي إنج -وين الصين اليوم الثلاثاء باستغلال ديمقراطية بلادها في التدخل في شؤونها السياسية، ومجتمعها.

وقالت تساي في كلمة لها بمناسبة العام الجديد إن مثل هذا التدخل من جانب بكين يعد «أحد التحديات الهائلة» التي تواجه الجزيرة.

وأضافت رئيسة تايوان أن الانتخابات المحلية التي جرت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، والتي مني فيها حزبها التقدمي الديمقراطي بهزيمة ثقيلة، أظهرت مدى تقييم التايوانيين لأداء حزبها.

وأردفت بالقول: «لكن هذا لا يعني مطلقا أن الشعب التايواني ينوي التخلي عن سيادتنا أو تقديم تنازلات بشأن حكمنا الذاتي».

يذكر أن تساي استقالت من منصب رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال بعد فوز الحزب بست إدارات محلية فقط من أصل 22 إدارة ، بينما أحرز الحزب القومي الصيني، الموالي للصين، الفوز في 15 مدينة ومقاطعة .