سعد الحريري: على كل القوى السياسية أن تتنازل لتشكيل الحكومة وواثق من أننا سنصل إلى حل

دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري كل القوى السياسية إلى تقديم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية عن الحريري القول الليلة الماضية، خلال قيامه بجولة على المؤسسات العسكرية والأمنية لتفقد الإجراءات الأمنية المواكبة لاحتفالات ليلة رأس السنة، ردا على سؤال حول موعد استكمال تشكيل الحكومة، :"أنا بطبعي شخص متفائل، وأرى أن على كل القوى السياسية أن تتنازل في مكان ما.

وأضاف: «كنا قد اقتربنا كثيرا من الحل قبل عشرة أيام تقريبا، وبإرادة القوى السياسية توصلنا إلى حل ما، وأعتقد أنه بعد رأس السنة، علينا جميعا أن ننكب على العمل بهذا المنطق، وأنا واثق من أننا سنصل إلى حل».

وردا على الأنباء عن وجود فتور في العلاقة بينه وبين الرئيس ميشال عون، أكد الحريري أن العلاقات بين الجانبين «ممتازة».

وتعليقا على مقترح تشكيل حكومة موسعة من 32 وزيرا، قال: «أقول بصراحة، البلد بحاجة إلى حكومة، وعلينا أن نشكل هذه الحكومة. ونحن لسنا بحاجة إلى وزراء دولة، بل بحاجة إلى وزراء يعملون ضمن حقائبهم. ومن هنا، أنا متأكد من أننا قادرون على الوصول إلى الحلول، سواء مع 30 أو 24 وزيرا».

وخلال الجولة، زار الحريري وزارة الدفاع الوطني، حيث أكد أن "الجيش اللبناني من أهم المؤسسات التي توفر الاستقرار للبلد".

يذكر أن عقدة تمثيل النواب السنّة من خارج "تيار المستقبل"، الذين تكتل ستة منهم بعد الانتخابات النيابية في ما سمي " اللقاء التشاوري"، شكلت أكبر عقبة في تشكيل الحكومة، حيث طالب هؤلاء الستة بتمثيلهم بوزير في الحكومة الجديدة، إلا أن الحريري رفض بشكل قاطع أن يكون لهم وزير من حصة كتلته.

واقترح عون، من أجل حل الأزمة، توزير شخصية سنية يطرحها "اللقاء التشاوري" من خارج النواب الستة ضمن حصته في تشكيل الحكومة، إلا أن المبادرة سقطت في اللحظة الأخيرة.

وكان عون كلف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 أيار/مايو الماضي بعد تسميته من قبل 111 نائباً في المشاورات النيابية الملزمة.