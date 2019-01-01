تركيا تعلن توقيف 44 مهاجرا غير شرعي حاولوا التسلل إلى اليونان

أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية بأن خفر السواحل تمكنوا اليوم الثلاثاء من ضبط 44 مهاجرا غير شرعي قرابة السواحل الغربية للبلاد.

وذكرت الوكالة أنه تم ضبط المهاجرين على متن قارب مطاطي قرب السواحل الغربية لتركيا خلال محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية.

وكشفت أن محرك القارب تعرض لعطل قرب جزيرة "غونيش" التابعة لولاية باليكسير، غربي البلاد، ما دفع المهاجرين إلى الاتصال بخفر السواحل التركي لإنقاذهم.

ولفتت إلى أن جميع من كانوا على متن القارب يحملون الجنسية الأفغانية، وبينهم 18 طفلا.

ووفقا للبيانات التركية، تم خلال عام 2018 ضبط أكثر من 250 ألف مهاجر غير نظامي، وقامت السلطات بترحيل نحو 54 ألف مهاجر إلى بلدانهم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا في عام 2016 ينص على تشديد أنقرة الرقابة على حدود البلاد، مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.