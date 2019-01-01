ألماني ينفذ أربع محاولات لدهس مارة في ليلة رأس السنة فيصيب خمسة أشخاص

صرح هربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء بأن منفذ هجوم الدهس في مدينة بوتروب غربي البلاد، قام بمحاولة رابعة لدهس أشخاص، وأضاف أن مجموع محاولاته أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص.

كانت السلطات الألمانية ذكرت أن الرجل/50 عاما/ توجه بسيارته في أول الأمر نحو أحد المارة في الشارع المؤدي إلى قلب مدينة بوتروب لكن الأخير تمكن من إنقاذ نفسه، وكان ذلك بعد مضي دقائق على منتصف ليلة أمس.

وتابعت السلطات أن قائد السيارة توجه بعد ذلك نحو قلب المدينة في ميدان (برلينر بلاتس) حيث داهم بسيارته مجموعة من المارة بينهم سوريون وأفغان، وكان أفراد المجموعة يحتفلون بالعام الجديد بإطلاق الصواريخ والألعاب النارية.

وبحسب تصريحات السلطات الألمانية، تابع الرجل سيره نحو مدينة إيسن حيث حاول دهس مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون عند إحدى محطات الحافلات وهذه هي المحاولة الثالثة أما المحاولة الرابعة التي كشف عنها رويل في تصريحاته فكانت قيام الرجل بمحاولة لدهس مجموعة أخرى في إيسن ما أسفر عن وقوع إصابة طفيفة لشخص وألقت الشرطة القبض عليه في أعقاب ذلك بفترة وجيزة، وذكرت السلطات أنه تفوه بعبارات معادية للأجانب أثناء القبض عليه.

وأوضح رويل أن هناك طفلا بين المصابين، كما أن هناك امرأة/46 عاما/ تعاني إصابة خطيرة على حياتها .

وكان رويل قال في وقت سابق، إن كراهية الأجانب كانت هي الدافع وراء هجوم الدهس الذي وقع في مدينة بوتروب الليلة الماضية.