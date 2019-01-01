22 حزبا سودانيا يرفعون مذكرة للبشير تطالب بإصلاحات في النظام

أعلن 22 حزبا سودانيا اليوم الثلاثاء عن رفع مذكرة للرئيس عمر حسن البشير تدعو لإصلاحات في النظام .

وقالت الجبهة الوطنية للتغير ( مشكلة من 22 حزبا من أحزاب الحوار) ، في بيان صحفي اليوم اوردته صحيفة "الراكوبة" السودانية، إن "الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت معظم ولايات السودان لم تكن فقط بسبب الزيادة في أسعار الخبز وندرته، ولكن كانت لها أسباب متعددة، إذ ظل الشعب يعاني ويلات الحرب والنزوح ونزاعات الاراضي والحواكير، ومن الغلاء الطاحن وتفشى البطالة وسداد فاتورة تعليم ابنائه، وفاتورة العلاج والدواء، وإهمال تطوير القطاعات الانتاجية وعلي رأسها الزراعة مما أدخل البلاد في أزمة اقتصادية مركبة".

وطالبت باتخاذ اجراءات استثنائية لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يقوم بتولي أعمال السيادة .

ودعت إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة لا تستثني أحد تضطلع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق برنامج وأوليات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان الخارجية السياسية والاقتصادية، ويحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني، ويضطلع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوي السياسية مع الإجراءات العاجلة.

وطبقا للجبهة ، يكون من صلاحيات هذه الحكومة حل المجلس الوطني ومجلس الولايات وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو، وحل الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية وإعادة هيكلة الحكم والولائي والمحلي وفق مكونات الحوار الوطني.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية.