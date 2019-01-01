السويد تستقبل 2019 بالألعاب النارية وقصيدة كلاسيكية

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احتفلت السويد بحلول العام الجديد 2019 بعرض تلفزيوني تقليدي في الهواء الطلق من متحف سكانسن المطل على العاصمة ستوكهولم.

وألقى الممثل ميكائيل برسبرانت قصيدة "رينج آوت وايلد بيلز" الكلاسيكية لألفريد لورد تينيسون، قبل فترة قصيرة من بدء إطلاق الألعاب النارية في منتصف الليل (23:00 بتوقيت جرينتش).

وجرت العادة على إلقاء قصيدة تينيسون منذ عام 1895، وفي الأعوام القلائل الماضية قام عدد من الممثلين والممثلات بإلقاء تلك القصيدة.

وأثار اختيار ممثل رجل لإلقاء القصيدة عام 2018 احتجاجا من ممثلات، حيث قمن بنشر مطالب عبر الإنترنت، تطالب بضرورة وضع النساء في الاعتبار.