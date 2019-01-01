واشنطن تعرب عن قلقها إزاء حصول «مخالفات» أثناء الانتخابات في بنجلادش

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن "قلقها" إزاء سير الانتخابات التشريعية في بنجلادش التي حقق فيها الحزب الحاكم فوزاً ساحقا، وطالبت السلطات بـ"الرد على الاتهامات بحصول مخالفات".

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية، روبرت بالادينو، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، "أخذنا علما بالمعلومات الموثوقة بشأن حصول حملات تضييق وترهيب وعنف خلال الفترة التي سبقت عملية الاقتراع، ما جعل حملات العديد من مرشحي المعارضة صعبة".

وأضاف بالادينو، أن واشنطن قلقة لأن المخالفات في يوم الانتخابات منعت عددا كبيرا من الأشخاص من الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

وتابع: "نحث بقوة كل الأطراف على عدم اللجوء إلى العنف ونطلب من لجنة الانتخابات العمل بطريقة بناءة مع الجميع للرد على هذه الاتهامات بحصول مخالفات".

ووصفت المعارضة في بنجلادش الانتخابات بـ"المهزلة"، مطالبة بإجراء انتخابات جديدة بعد الانتصار الساحق الذي حققه حزب رابطة عوامي الحاكم بحصوله على 288 من أصل 300 مقعد في البرلمان.

ودعا الاتحاد الأوروبي أيضاً السلطات إلى "النظر" في مزاعم مخالفات "شابت" الانتخابات.