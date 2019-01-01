«سياحة أسيوط» تنظم رحلة للفائزين بمسابقة «اعرف بلدك» لآثار الهمامية بالبداري

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على استمرار تنظيم رحلات سياحية وثقافية مجانية للفائزين بمسابقة «اعرف بلدك»، التي أطلقتها الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ لزيارة المعالم والأماكن السياحية والثقافية والدينية التي تزخر بها المحافظة وتمثل حضارات وثقافات مختلفة عبر العصور، لافتا إلى مواصلة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة حيال هذه الرحلات والندوات وتذليل العقبات التي قد تواجهها لتنمية روح الانتماء الوطني وزيادة الوعي السياحي لدى المواطنين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ أسيوط؛ نظمت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة برئاسة عثمان الحسيني مدير الهيئة، رحلة مجانية للمواطنين الفائزين بالمسابقة هذا الشهر إلى أحد المعالم السياحية والأثرية الهامة بالمحافظة، حيث زارت الرحلة آثار الهمامية بمركز البداري التي تعتبر أقدم حضارة في التاريخ حيث المقابر المنحوتة في الجبل وروعة النقوش التي تحكي قصص وحكايات هؤلاء الأمراء.

ثم توجهت الرحلة إلى دير الأنبا هيرمينا السائح، حيث ألقى أحد القساوسة بالدير كلمة وشرحا مفصلا عن الدير وتاريخ الكنيسة الأثرية الموجودة به.

وقال مدير هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة إن مثل هذه الرحلات تخلق جيلا يعتز بثقافته وتاريخه ويقوي الانتماء للوطن، لافتاً إلى تحمل الهيئة لكافة تكاليف الرحلة (الانتقالات، ورسوم دخول المزارات السياحية، ووجبة إفطار)، موكدا على استمرار تنظيم مسابقة «اعرف بلدك» على صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي على الرابط «https://www.facebook.com/tourismpromation»، على أن يتم تكريم الفائزين بالاستمتاع برحلة مجانية إلى المعالم السياحية بالمحافظة ورفع الوعي الثقافي والسياحي لدى المشاركين.