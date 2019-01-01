أطلقت وزارة النقل والمواصلات حملة «سلامتك تهمنا» خلال الفترة الماضية؛ لتوعية المواطنين وحثهم على اتباع الإرشادات وقواعد الأمان والسلامة، سواء أثناء القيادة أو استخدام وسائل المواصلات المختلفة؛ لتجنب مخاطر الحوادث، عن طريق نشر صور وفيديوهات عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تشمل عبارات تتضمن تعليمات السلامة العامة.

وتأتي الحملة نتيجة تزايد معدلات الحوادث خلال السنوات الماضية، التي عرضت حياة العديد من المواطنين للخطر وأودت بحياة آخرين، مما دفع الوزارة لإرشاد المواطنين بهذه الطريقة، تزامنا مع خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الوازرة ممثلة في هيئاتها المختلفة، سواء بخطوط السكك الحديدية أو مشروعات الطرق، وكذلك تطوير خطوط مترو الأنفاق.

وتنشر الوزارة بصورة يومية، أكثر من 4 صور مختلفة، بالإضافة إلى فيديوهات توعوية ضمن الحملة، تحتوي على إرشادات عديدة، منها «محاولة ركوب القطار بعد تحرك مسير القطارات فيها خطر على حياتك»، و«حافظ على حياتك»، و«حياتك تهمنا»، و«محاولة الركوب بالأماكن غير المخصصة لذلك فيها خطر كبير على حياتك»، و«محاولة الركب أعلى أسطح عربات القطار فيها خطر على حياتك»، و«شارك في التوعية».

وترفق الوزارة مع العبارات، صورا إرشادية مجسدة للعديد من المواقف والسلوكيات الخطأ التي يتبعها شريحة كبيرة من المواطنين أثناء استخدامهم وسائل المواصلات المختلفة، كما ترفق معها صورا للأساليب الصحيحة المفترض اتباعها.

وحازت الحملة على دعم ومشاركة العديد من المواطنين، وتناقلها عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عن طريق هاشتاج «#سلامتك_ تهمنا»؛ كشعار للحملة منذ انطلاقها.