ريو دي جانيرو تستقبل العام الجديد بالموسيقى والرقص

احتفل مئات الآلاف من الأشخاص في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بقدوم العام الجديد بالألعاب النارية والموسيقى والرقص.

واختلط سكان محليون مع السياح على شاطئ "كوباكابانا" الشهير بالمدينة لمشاهدة عرض احتفالي استمر 14 دقيقة، وتم فيه إطلاق عدة أطنان من الألعاب النارية في الهواء في منتصف الليل (0200 بتوقيت جرينتش).

وسيخضع أكبر بلد في أمريكا اللاتينية لتغيير جذري في اليوم الأول من العام الجديد، عندما يؤدي الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو اليمين الدستورية.

وتعهد الرئيس الشعبوي بتخفيف القيود على السلاح واستغلال الإمكانات الاقتصادية لغابات الأمازون المطيرة.