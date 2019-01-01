تخريج الدفعة الثانية من متدربي تشاد ببحوث البترول بالقاهرة

شهد الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالي، والدكتور الأمين الدودو عبدالله الخاطري، سفير جمهورية تشاد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التى أقامها معهد بحوث البترول المصري للاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من العاملين بوزارة البترول والنفط التشادية، بعد انتهائهم من الدورة التى أشرف عليها نخبة كبيرة من أساتذة معهد بحوث البترول المصري.

وقال الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، إن الاحتفالية تأتى في إطار الاتفاقية المبرمة بين البلدين، الخاصة بإعداد وتدريب المهندسين والفنيين التشاديين على جميع الخدمات المتعلقة بأنشطة البترول المختلفة؛ بهدف رفع كفائتهم وإعدادهم بصورة جيدة لتأهيلهم للعمل بسوق النفط التشادي.

وأشار مدير المعهد، خلال تصريحات له، إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء انفتاح مصر على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة المختلفة فى المجالات كافة، من أجل تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها، فضلًا عن تدعيم التعاون على الأصعدة كافة، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك فى ضوء الأولوية المتقدمة التى تحظى بها القضايا الإفريقية فى السياسة الخارجية المصرية.

من جانبه، أعرب السفير التشادي بالقاهرة عن سعادته البالغة بهذا التعاون المثمر الذي يحقق الاستفادة المرجوة للمتدربين كافة، معربا عن رغبته الكبيرة فى إقامة معهد بحثي تشادي مماثل لمعهد البحوث المصري للتدريب والتأهيل بعقول مصرية وإدارة مصرية، نظرا لما تتمتع به من خبرات بحثية وفنية متقدمة، مؤكدا أن التفاعل الإفريقي لا يتم إلا من خلال التواجد المصري.

كما قدم السفير التشادي دعوة للدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، لزيارة وزارة البترول والنفط التشادية فى أقرب وقت ممكن لبحث المزيد من سبل التعاون، حارصا على تقديم خطابات شكر لمدير وفريق معهد بحوث البترول المصري، نظرا لما قدموه من مجهودات للمتدربين التشاديين واهتمامهم الكبير بإعدادهم وتدريبهم علميا وفنيا على أعلى المستويات.

رافق السفير خلال حضورة الاحتفالية بمعهد بحوث البترول، وائل محمد عبد الكريم مدير عمليات المجموعة المصرية التشادية للبترول والطاقة، والدكتورة حنان عبد المنعم خبيرة الموارد البشرية.