برلين تستقبل عام 2019 بالألعاب النارية عند بوابة براندنبورج

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احتفل عشرات الآلاف من الأشخاص بعام 2019 في حفل ضخم عند بوابة براندنبورج في برلين، في أكبر حفل بمناسبة ليلة رأس السنة في ألمانيا.
وبلغت الاحتفالات ذروتها بعروض الليزر والألعاب النارية أعقبتها عروض موسيقية لمشاهير مثل "إيجل آي تشيري" و"بوني تايلور".