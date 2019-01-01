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إصابة 3 أشخاص في هجوم بمحطة للسكك الحديدية في مانشستر الإنجليزية

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 1:31 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 1:31 ص

أصيب ثلاثة أشخاص في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين؛ بعد أن تعرضوا لهجوم من رجل مسلح بسكين في محطة للسكك الحديدية في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وأكدت الشرطة أن رجلا وامرأة نقلا إلى المستشفى مصابين بــ "جروح سكين" بعد الهجوم، الذي وقع قبل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) في محطة فيكتوريا بمانشستر، إلى الشمال من وسط المدينة.

وقالت الشرطة إن ضابط شرطة يخضع للعلاج أيضا بعد إصابته بطعنة سكين في الكتف، مضيفة أنها احتجزت رجلا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك دافع إرهابي وراء الهجوم.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" أن المحطة أغلقت.

ونشرت الصحيفة صورا أظهرت وجود عدد كبير من أفراد الشرطة في المحطة.


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