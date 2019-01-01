رئيس الفلبين يتعرض لانتقادات حادة بسبب سرد قصة تحرشه بخادمة في شبابه

تعرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لانتقادات حادة بعد أن قال خلال كلمة له إنه تحرش جنسيا بخادمة عندما كان صبيا ، ولكن المتحدث باسمه قال إن القصة غير حقيقية.

وانتقدت منظمات حقوق المرأة وفلبينيون آخرون دوتيرتي على البيان ، بل وطالبته بالاستقالة بسبب إلحاق العار بالبلاد.

وقالت منظمة "جابريلا" لحقوق المرأة :"هذا الاعتراف الأحدث قد ألحق العار ليس فقط به ، بل بكل الدولة التي وثقت به ليقودها بحكمة واستقامة. لقد أثبت أنه لا يستحق منصبه ، ولابد أن يستقيل".

وأضافت بالقول :"لقد أثبت المعتوه في مالاسانانج (قصر الرئاسة) أنه لم يكن يشعر بأي غضاضة في انتهاك حقوق النساء ، والأشخاص الأقل مكانة وأنه نظر إليهم كدمية له".

وجاء في تغريدة اليوم الثلاثاء على تويتر :"إذا كان دوترتي قد تحرش بالفعل بخادمة ، فهو مغتصب. وإذا قام باختلاق تلك القصة ، فإن ذلك لا يجعله أقل إثارة للاشمئزاز ، لأن تأليف قصص الاغتصاب من أجل الفكاهة يثير الاشمئزاز بالمثل".