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رئيس الفلبين يتعرض لانتقادات حادة بسبب سرد قصة تحرشه بخادمة في شبابه

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 2:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 2:43 م

تعرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لانتقادات حادة بعد أن قال خلال كلمة له إنه تحرش جنسيا بخادمة عندما كان صبيا ، ولكن المتحدث باسمه قال إن القصة غير حقيقية.

وانتقدت منظمات حقوق المرأة وفلبينيون آخرون دوتيرتي على البيان ، بل وطالبته بالاستقالة بسبب إلحاق العار بالبلاد.

وقالت منظمة "جابريلا" لحقوق المرأة :"هذا الاعتراف الأحدث قد ألحق العار ليس فقط به ، بل بكل الدولة التي وثقت به ليقودها بحكمة واستقامة. لقد أثبت أنه لا يستحق منصبه ، ولابد أن يستقيل".

وأضافت بالقول :"لقد أثبت المعتوه في مالاسانانج (قصر الرئاسة) أنه لم يكن يشعر بأي غضاضة في انتهاك حقوق النساء ، والأشخاص الأقل مكانة وأنه نظر إليهم كدمية له".

وجاء في تغريدة اليوم الثلاثاء على تويتر :"إذا كان دوترتي قد تحرش بالفعل بخادمة ، فهو مغتصب. وإذا قام باختلاق تلك القصة ، فإن ذلك لا يجعله أقل إثارة للاشمئزاز ، لأن تأليف قصص الاغتصاب من أجل الفكاهة يثير الاشمئزاز بالمثل".


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