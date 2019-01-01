الأسترالي روبرت بايبر أمينًا عامًا مساعدًا لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، الأسترالي روبرت بايبر أمينًا عامًا مساعدًا لمكتب تنسيق التنمية التابع للأمم المتحدة.

وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة أن بايبر يمتلك خبرة 30 عامًا في مجال التنمية الدولية والاستجابة الإنسانية وبناء السلام في الأمم المتحدة، وهو يشغل حاليًا منصب رئيس فريق الأمم المتحدة الإنمائي الانتقالي الذي أنشئ لتوفير القيادة الاستراتيجية والإشراف على جميع جوانب إعادة تنظيم نظام الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار البيان إلى أن بايبر كان قد انضم إلى الأمم المتحدة في عام 1990 في صندوق الأمم المتحدة للسكان في بانكوك، ومنذ ذلك الحين خدم المنظمة في مواقع مختلفة بما في ذلك منصب نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة (2015-2018)، وكذلك منسق الأمم المتحدة الإقليمي لمنطقة الساحل، ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيبال (2008-2013) وكوسوفو (2002-2004).

كما شغل عددًا من المناصب الرئيسية الأخرى في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المقر وفي الميدان بما في ذلك مدير صندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ونائب مدير الاستجابة للطوارئ.

بايبر يحمل شهادة شرف في العلوم السياسية من الجامعة الوطنية الأسترالية وشهادة في اللغة الفرنسية وآدابها من جامعة السوربون.