مصرع عراقي غرب كركوك ونجاة ضابط من محاولة اغتيال

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أوردت وكالة الأنباء العراقية /نينا/ أن القوات الأمنية في قضاء الحويجة تمكنت من القبض على مطلوب قام بتفجير عبوة ناسفة اليوم /الثلاثاء/، أدت لمقتل مواطن وإصابة شقيقه بقرية عبد الله الياسين غربي محافظة كركوك.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن عبوة انفجرت بالقرية استهدفت مركبه مدنية أدت لمقتل مواطن وإصابة شقيقه، فيما فجر عناصر داعش عبوتين أخريين أمام محال بقرية المرادية التابعة لناحية الرياض؛ مما ألحق أضرارا بالمحال التجارية.

وفي السياق، نجا ضابط عراقي برتبة رائد تابع لمركز شرطة شوان من محاولة اغتيال شمال غربي كركوك أثناء توجهه للعمل.