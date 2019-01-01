اعتقال كندي في مطار بهولندا بعد الاشتباه بوجود قنبلة داخل حقائبه

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الثلاثاء، اعتقال رجل كندي (51 عاما) في مطار أمستردام بعد الاشتباه بوجود قنبلة في حقائبه.

وذكرت شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، أن الشرطة الهولندية تحقق مع الرجل الذي تم اعتقاله مساء أمس، رافضة الكشف عن اسمه.

ونقلت الشبكة عن متحدثة باسم وكالة شرطة الحدود الهولندية قولها، إن الواقعة حدثت في تمام الساعة السابعة والربع مساء أمس الاثنين، لافتة إلى أن الشرطة كانت على علم بتحرك المشتبه به.

وأضافت أنه "بالأمس أفاد المشتبه به بأنه كان يحمل قنبلة في حقائبه كان من المقرر أن يفجرها"، مشيرة إلى أنه لم يكن لديه في الواقع قنبلة أومتفجرات في حقائبه، لكنه تهديد خطير للغاية.

وأكدت الخارجية الكندية أنها على دراية بالوضع وأن الضباط يعملون مع السلطات الهولندية، رافضة الكشف عن اسم الكندي بسبب أحكام قانون الخصوصية.