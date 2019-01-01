تمكنت قوات أمن أسيوط من السيطرة على عملية تحرش جماعي بين الشباب والفتيات بمنطقة النميس بمدينة أسيوط في ساعة متاخرة من ليلة رأس السنة، حيث تم فرض كردونات أمنية وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث وتم إغلاق المنطقة.

في سياق آخر، توفي أمين شرطة بقسم أول أسيوط أثناء أداء خدمة تأمين كنيسة الشهيد أبادير بحي غرب أسيوط.

وأصيب مجندان في انقلاب سيارة شرطة قادمة من أسوان إلى القاهرة بالطريق الصحراوي أمام مدينة أسيوط، حيث تم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كان اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط تلقي بلاغا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث يفيد وفاة المدعو عربي حسام عبد المتجلي 48 سنه الفتح تابع لقسم اول اسيوط اثناء الخدمة تمركز كنيسة الشهيد ابادير ش العتبة حي غرب وتم نقله المشرحة مستشفى اسيوط العام

وفي نفس السياق تلقي مدير الامن بلاغا يفيد انقلاب سياره تابعه الشرطه قادمه من القاهره الى اسوان مما نتج عنه أصابه اثنان مجندين من مستقلي السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتولت النيابة التحقيق