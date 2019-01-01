محافظ القاهرة: مهلة لملاك عقارات أبو السعود وسور مجرى العيون حتى 15 يناير

أعلن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم لملاك وشاغلي الأراضي والعقارات والمباني الكائنة بمناطق أبو السعود وسور مجرى العيون، لمن لم يسبق لهم التقدم بطلبات للحصول على التعويضات المقررة أو الذين لم يستكملوا المستندات المطلوبة، حتى موعد أقصاه 15 يناير الجاري.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه على المواطن التقدم بمركز خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، بالمستندات والأوراق كافة الدالة على سند الملكية أو شغلهم للمكان، في الفترة من 10 صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وأشار عبد العال إلى أنه مع صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرار المحافظ باعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون مناطق إعادة تخطيط، وفي حالة عدم تقدم أحد على أي قطعة أو عقار بالمنطقة، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والتي من بينها الإخلاء والإزالة ونزع الملكية، حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير بالمنطقة.

وأوضح أنه سيتم تعويض المستحقين وفق القواعد المعمول بها، من خلال توفير وحدات سكنية بديلة أو تعويض نقدي، على غرار ما تم مع سكان منطقة مثلث ماسبيرو، أما بالنسبة للمدابغ سيتم تعويض ملاكها إما بالتعويض المالي أو بالنقل لمنطقة الروبيكي وفق المعايير المحددة.

ومن جانبه، قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد، إنه تم تشكيل لجنتين برئاسة رئيس حي مصر القديمة، للحصر لكل من منطقتي أبو السعود وسور مجرى العيون، وقامت اللجنتان بحصر النشاط السكاني بالمنطقتين، وبالتوازي جاري حصر النشاط الصناعي، والمقرر لها الانتهاء خلال منتصف الشهر الجاري.

ولفت فؤاد إلى أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية لفحص المستندات المقدمة لتحديد المستحقين، ولجنة أخرى لفحص حالات التظلمات إن وجدت.