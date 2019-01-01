بدء فعاليات التدريب البحرى «الموج الأحمر-1» بمشاركة مصر والسعودية والأردن وجيبوتى والسودان واليمن

وصلت عدد من الوحدات البحرية المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحرى «الموج الأحمر-1» بالمياة الإقليمية للملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية للمملكة العربية السعودية والأردن وجيبوتى والسودان واليمن ويستمر لعدة أيام، في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة.

وتتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات تناولت طرق اشتراك القوات والوحدات البحرية في مراحل التخطيط البحرى بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

وتأتي هذه التدريبات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو حديث في أساليب القتال البحري للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالي.