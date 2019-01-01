كشف الفنان هادي الجيار، عن تفاصيل مشاركته في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، قائلًا إن الفنان عادل إمام هو الذي عرض عليه المشاركة في المسرحية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الاثنين: «عادل إمام قال لي إحنا بنعمل مسرحية اسمها مدرسة المشاغبين، في فرقة الفنانين المتحدين، تشتغل معانا؟ قلت أشتغل، فروحت».

وعقب أن أصدقاءه من المثقفين وقتها اعترضوا على مشاركته في المسرحية، معقبًا: «عملولي محاكمات، عشان فرقة الفنانين المتحدين، قالولي أنت اتجننت؟ قلت لهم عايز أجرب بدل ما أقعد في بيتنا».

وذكر أنه كان لا يستطيع أن يمنع نفسه عن الضحك وهو على خشبة المسرح؛ نتيجة الإيفيهات التي كان يلقيها كل من الفنانين عادل إمام وسعيد صالح، معقبًا أنه أراد أن يترك المسرحية بسبب هذا الأمر.