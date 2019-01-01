يونيسيف تتوقع ولادة 395 ألف طفل في أول أيام العام الجديد

أفادت بيانات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع ولادة نحو 395 ألف طفل حول العالم في أول أيام العام الجديد.

وذكرت المنظمة أن نحو ربع أطفال أول أيام العام الجديد سيولدون في جنوب آسيا.

ومن المتوقع أن تكون الهند أكثر البلدان التي تشهد مواليد في هذا اليوم، بنحو 70 ألفا ثم الصين بنحو 45 ألفا، ثم نيجيريا في أفريقيا بـ 26 ألفا.

وأوضحت المنظمة أن هؤلاء الأطفال لن يتمتعون إلى حد كبير بالرعاية الطبية اللازمة. واستشهدت بإحصاءات من عام 2017 والتي أشارت إلى وفاة نحو مليون طفل في نفس اليوم الذي ولدوا فيه، بينما توفي نحو 5ر2 مليون طفل آخرين في غضون شهر من مولدهم. وتم إرجاع هذه الوفيات إلى أسباب يمكن تجنبها.

ودعت اليونيسف إلى تحسين رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة في العديد من الأماكن بالعالم.

ودعت المنظمة، بين أمور أخرى، إلى تحسين فرص الوصول إلى مياه الشرب والكهرباء والأدوية.