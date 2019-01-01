محمد رمضان يواصل الجدل بأغنية «مافيا»: أي حد هيواجهني هاخده وش

طرح الفنان محمد رمضان، كليب «مافيا»، عبر حسابه بموقع «يوتيوب»، من كلمات إسلام شندي، وكانكا، ومحمد الفنان، وألحان إسلام الأبيض ومونتي، وتوزيع ديزل، ومن إخراج ياسر سامي.

وكان "رمضان"، قد نشر قبل أيام، البرومو التشويقي للكليب، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلق عليه: «قريبًا»، كما نشر أيضًا قبلها فيديو قصير له أثناء تصوير الكليب بمدينة الإنتاج الإعلامي، بمنطقة السادس من أكتوبر، ويقول فيه: «أنا مافيا» معلنًا عن اقتراب موعد طرح الكليب.

ويقول مطلع الأغنية «مبخفش من حد ولا عمري هكش.. واي حد هيواجهني هاخده وش.. مدام علي حقي هاخد حقي اه معلش.. ولو مش فايق يلا روح واعمل ريفريش».

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا عدد من الأغاني التي أثارت الجدل حوله، وانتقدها العديد من الجمهور متهمه بالغرور والتكبر، منها أغنية «نمبر وان»، وأغنية «الملك» الذي سخرت منه الفنانة بشرى في كليبها الجديد الذي طرحته مساء أمس «كوبرا».