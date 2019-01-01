ميدو أفضل مدرب في الجولة الـ 15 بالدوري السعودي

قاد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة فريقه للحصول على جوائز الأفضل بالجولة الـ 15 من الدوري السعودي الممتاز، وذلك بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق الأسبوع الماضي.

وحصل أحمد حسام ميدو على جائزة أفضل مدرب بالجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان متفوقًا على العديد من المدربين الأجانب أبرزهم خورخي خيسوس، مدرب الهلال، وبابلو جويدي، مدرب أهلي جدة، وسلافن بيليتش، مدرب الاتحاد.

وحصد روميلي أوتيرو، لاعب الوحدة على جائزة أفضل لاعب بالجولة المنقضية من الدوري السعودي، فيما حصلت جماهير أبناء مكة على جائزة الأفضل في الجولة ذاتها.

يُذكر أن نادي الوحدة كان قد استعاد نغمة الانتصارات من جديد في بطولة الدوري السعودي عبر الفوز على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف، والتي صعدت بالفريق إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة.