انتظم محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية عقب انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له طوال الفترة السابقة، ليكون جاهزا بشكل طبيعي للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل شارك محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق في التدريبات ، وذلك عقب تعافيه من الإجهاد الذي كان يعاني منه وخاض علي أثره أمس فقرة تأهيلية خاصة.

كما انتظم محمد عبدالغني مدافع الفريق في المران ، عقب غيابه بإذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، من مران أمس بسبب أدائه الامتحانات.

بينما حصل أحمد مدبولي لاعب وسط الزمالك علي اذن من الجهاز الفني بالتغيب عن المران اليوم بسبب ارتباطه باداء امتحانات نصف العام.