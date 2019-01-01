موسكو تستقبل العام الجديد بقرع الأجراس التقليدي في برج سباسكايا

استقبلت العاصمة الروسية العام الجديد بقرع الأجراس التقليدي في برج سباسكايا في الكرملين عند منتصف الليل (21:00 بتوقيت جرينتش).

وكانت المناطق الشرقية من دولة روسيا الشاسعة، التي لديها العديد من المناطق الزمنية، قد احتفلت باستقبال العام الجديد في وقت سابق.

غير أن مزاج الاحتفال في البلاد تأثر جراء الانفجار الغازي الذي وقع في مبنى سكني في مدينة ماجنيتاجورسك جنوب روسيا وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

ولا يزال عشرات الاشخاص في عداد المفقودين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا الروس في وقت سابق إلى إبداء التعاطف مع الضحايا، لكنه لم يجر أي تغييرات على رسالته بمناسبة العام الجديد، والتي تم بثها في منتصف الليل بتوقيت موسكو.