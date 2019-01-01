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سفير مصر بموسكو: العلاقات الثنائية شهدت تميزا كبيرا خلال 2018

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 1:14 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 1:15 ص

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن العلاقات المصرية الروسية شهدت تميزًا كبيرًا خلال 2018، مشيرًا إلى حجم الإنجازات التي تحققت على مدار العام الماضي لتعميق العلاقات الثنائية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، أمس الاثنين، أن العام الماضي شهد زيارات كثيرة على مستوى القيادات وعقد عدة لقاءات بين المسؤولين من كلا البلدين.

وأشار إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، 2020 عام التعاون الثقافي والإنساني بين البلدين، خلال قمة سوتشي التي جمعت بينهم في السابع عشر من سبتمبر الماضي، معقبًا: «هذه المرة الأولى التي يُنظم فيها مثل هذا الحدث».


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