الرئيس السلوفاكي يذكر بالصحفي كوشياك الذي اغتيل

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أحيا الرئيس السلوفاكي، أندريه كيسكا، في كلمته بمناسبة رأس السنة الميلادية ذكرى الصحفي يان كوشياك الذي اغتيل قبل بضعة أشهر.

وقال الرئيس السلوفاكي إن هذه الجريمة "جعلت عام 2018 عاما للنضال من أجل الشهامة والعدالة".

وقتل كوشياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا بالرصاص في الحادي والعشرين من فبراير من العام المنصرم.

وكان الصحفي السلوفاكي قد بدأ تحقيقا صحفيا عن دور الجريمة المنظمة في سلوفاكيا.

ورأى رجل الأعمال السلوفاكي المستقل في كلمته التي بثها التلفاز الرسمي أن مقتل هذين الشابين أجبر المجتمع على اتخاذ رد فعل انعكاسي مضيفا: "لقد فقدنا الحق في إغماض أعيننا وفي غض الطرف".

وتسببت هذه الجريمة في أزمة سياسية بالغة وإسقاط الحكومة الاشتراكية الديمقراطية بقيادة بوبرت فيكو الذي خلفه زميله في الحزب بيتر بيلجريني.